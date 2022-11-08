大聯盟2022年度大獎入圍名單公布，上屆美聯MVP大谷翔平再度入圍，不過這已被視為全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge）的囊中物。太空人投手韋蘭德（Justin Verlander）有機會摘下生涯第3座賽揚獎，比較意外的是一路帶領費城人殺進季後賽的總教練湯姆森（Rob Thomson）沒有入圍國聯最佳教練名單。得獎人將於下周陸續揭曉。

美聯MVP入圍：太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、洋基賈吉、天使大谷翔平

國聯MVP入圍：紅雀戈史密特（Paul Goldschmidt）、紅雀艾瑞納多（Nolan Arenado）、教士馬恰多（Manny Machado）

美聯賽揚獎入圍：白襪希斯（Dylan Cease）、藍鳥馬諾亞（Alek Manoah）、太空人韋蘭德

國聯賽揚獎入圍：馬林魚阿坎塔拉（Sandy Alcantara）、勇士佛里德（Max Fried）、道奇烏瑞亞斯（Julio Urías）

美聯新人王入圍：守護者史蒂芬關（Steven Kwan）、水手J-Rod、金鶯羅許曼（Adley Rutschman）

國聯新人王入圍：紅雀多諾凡（Brendan Donovan）、勇士哈里斯（Michael Harris）、勇士史崔德（Spencer Strider）

美聯最佳教練入圍：守護者法蘭柯納（Terry Francona）、金鶯海德（Brandon Hyde）、水手瑟維斯（Scott Servais）

國聯最佳教練入圍：道奇羅伯茲（Dave Roberts）、大都會修瓦特（Buck Showalter）、勇士史尼克（Brian Snitker）