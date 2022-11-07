太空人投手韋蘭德（Justin Verlander）今年3月簽下的1+1合約（第2年可逃脫）還剩最後一季球員選項2500萬美元（新台幣8億）。他明年2月將滿40歲，換成是一般球員恐怕不敢跳脫重簽，但韋蘭德不是普通人，他以39歲之齡、傷癒復出的狀態寫下賽揚獎等級的球季，外界預計他在要再拿個1+1合約不成問題。

韋蘭德本季18勝4敗、自責分率1.75生涯首度登上全聯盟榜首（以前只是美聯第1），還有全聯盟最佳的WHIP（每局被上壘率）0.829，是美聯賽揚獎大熱門。儘管年屆不惑，他的四縫線均速仍保持在95英里（時速152.9公里），比他2019年的時候還要快。根據聯盟2008年以來的統計，韋蘭德今年有16顆球飆速98英里（157.7公里）也是35歲以上先發投手的紀錄。

名人堂投手萊恩（Nolan Ryan）投到46歲才退役，生涯5714K無人能及，他是韋蘭德童年的偶像，正好在萊恩也是效力太空人到41歲，還在40歲時投出國聯最佳的2.76自責分率。

有趣的是韋蘭德成年之後最喜歡的球員是名人堂打者「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas），這位專門修理投手的人卻是他的偶像。韋蘭德因此穿著與湯瑪斯相同的35號球衣。

參考韋蘭德的老戰友薛爾瑟（Max Scherzer），薛爾瑟獲得大都會3年1.3億美元，平均年薪4330萬美元。《紐約郵報》估算韋蘭德的身價「2年7500萬美元」不成問題。