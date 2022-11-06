Mattress Mack threw out tonight’s first pitch in Houston 🤘 pic.twitter.com/2x5ezBvKew — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 5, 2022

休士頓太空人勇奪2022年世界大賽冠軍，運動投注史第一的豪賭客「床墊麥克」（本名Jim McIngvale）很快就要從有錢人成為超級有錢人了！美媒FOX體育報導，床墊麥克陸續下注千萬美元「All in」太空人奪冠，他大約可獲得7500萬美元彩金（新台幣24億），這將是運動史合法下注以來的最高額彩金。

床墊麥克過去多次在他最愛的太空人投下重注，但是輸了很多次，包括2019年他下注1300萬美元，結果太空人敗給國民，他的錢全送給莊家了。這一次床墊麥克不僅在場邊觀戰，還獲邀成為第6戰的開球嘉賓，獲得太空人球迷熱烈歡呼。

這是2017年以來太空人第4度打進世界大賽，他們前3次在第6戰都輸球，加上猛將葛瑞奧（Yuli Gurriel）膝傷宣告報銷，6日的關門戰其實令太空人球迷有些擔心。不知是否床墊麥克帶來好運，太空人首度拿下第6戰，同時奪得今年世界大賽冠軍。

床墊麥克提到，他早在5月份就開始投注，那時候的賠率是1賠10，所以這次他才能賺這麼多。他的第一筆重注是300萬美元（收10倍3000萬美元已經改寫單筆彩金紀錄），後來他陸續又在其他地方投入數百萬美元。如果等到世界大賽開打，下注太空人100元也只能贏50元了。