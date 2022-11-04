誰贏誰就搶下聽牌優勢的關鍵第5戰，太空人挾帶著昨（3）日無安打完封費城人氣勢，「怪物新人」潘尼亞（Jeremy Pena）敲出猛打賞帶有2打點，先發投手韋藍德（Justin Verlander）5局失1分順利破除世界大賽不勝魔咒，終場以3比2擊敗費城人，系列賽也以3比2取得聽牌，太空人只要再1勝就能拿下世界大賽冠軍。

前役直到第5局才攻下分數的太空人，首局率先展開攻勢，首棒打者艾爾圖維（Jose Altuve）敲出二壘安打，並靠著中外野手處理球的失誤站上三壘得分大門口，下一棒潘尼亞擊出中間方向帶有1分打點安打，幫助太空人首開紀錄。

費城人很快在下個半局做出回應，核彈頭席瓦伯（Kyle Schwarber）將太空人先發投手韋藍德投出的第2顆球，扛出了右外野的大牆外，一棒就把分數給追平，也終結了費城人自第3戰以來，連續36個打數無法敲出安打的慘況。

4局上太空人再度超前比分，且又是潘尼亞跳了出來，他相中費城人先發投手辛德加（Noah Syndergaard）掉到好球帶中間的曲球，敲出個人在季後賽的第4轟，本場潘尼亞4打數敲出3安猛打賞，進帳2分打點、1得分，是太空人獲勝關鍵之一。本季例行賽潘尼亞以新人之姿，繳出2成53打擊率、22轟及63分打點，並把火燙手感帶進了季後賽，若非水手「J-Rod」胡力歐羅德里格茲（Julio Rodriguez）表現太過出色，潘尼亞肯定是美聯最佳新人王的不二人選。

試圖打破世界大賽不勝魔咒的韋藍德，本場繳出5局送出6次三振，儘管被敲出4支安打、投出多達4個保送，仍將失分控制在1分，也讓他在世界大賽先發登板8場之後，終於首嘗勝投滋味。

8局上太空人再靠著艾爾圖維保送及潘尼亞安打搶佔一、三壘，阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）一壘方向滾地球打下球隊第3分，不過費城人仍展現韌性，2個保送加上瑟古拉（Jean Segura）安打追回1分，太空人也當機立斷換上終結者普瑞斯利（Ryan Pressly），順利終結費城人攻勢，最終太空人以3比2險勝，順利搶下系列賽3比2聽牌優勢。

接下來2戰將回到自家主場進行，太空人只要再拿下1勝，就會是自2017年之後，再次奪下世界大賽冠軍金盃。