去年遭逢前十字韌帶斷裂的小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），期望能在家鄉委內瑞拉聯盟打球，勇士球團今（6）日終於放行，小阿庫尼亞將代表拉瓜伊拉鯊魚（Tiburones de La Guaira）出賽。本賽季小阿庫尼亞仍未找回過往榮光，打擊率是生涯單季次低的2成66，全壘打也縮水到24轟。

小阿庫尼亞在2020年大聯盟停擺之際，就曾表達返回祖國加入拉瓜伊拉鯊魚的意願，本次也是因為小阿庫尼亞不斷請求，勇士球團才開綠燈同意，會這麼擔心不是沒有原因的，因為小阿庫尼亞去年7月曾在守備時試圖追趕飛球，導致前十字韌帶斷裂的憾事，勇士對這位3度入選全明星的好手相當保護。

不過勇士也對小阿庫尼亞出賽設下條件，根據大聯盟記者波曼（Mark Bowman）報導，小阿庫尼亞只會為拉瓜伊拉鯊魚打5場比賽，且只能擔任球隊的DH，不會上場守備。

小阿庫尼亞或許是對今年的表現不滿意，選擇加入家鄉球隊維持打擊手感，小阿庫尼亞在整個賽季仍感膝蓋痠痛，大傷之後的他如何重拾身手是一個強大的挑戰。在拉瓜伊拉鯊魚陣中，隊友阿崔安札（Ehire Adrianza）及來自國民的皮內達（Israel Pineda）也在此隊效力，總教練則是縱橫大聯盟16個賽季的布朗柯（Henry Blanco）。