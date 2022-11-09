33歲女星陳庭妮原是模特兒出身，後來轉戰戲劇圈，憑著精湛演技，兩度入圍金鐘獎和金馬獎。熱愛分享日常生活的她，在8日貼出在西門町大街上炸地瓜球的照片，笑稱「篡位成為地瓜球攤老闆」，讓外界不禁猜測這是她的新副業，她隨後說明是因為遇上突發狀況，暫代老闆一職。

陳庭妮在限時動態中分享，自己去路邊攤買地瓜球時，突然下起大雨，老闆趕緊去拿傘來遮蔽攤位，情急之下就把杓子塞給陳庭妮，要她「幫她啦啦勒」，影片中可以看到陳庭妮一邊拿著100塊鈔票，一邊拿著杓子攪鍋裡的地瓜球，賣力架式讓人誤以為她擺攤當起老闆，逗趣畫面也讓拍攝影片的友人爆笑問說：「妳副業喔？」

陳庭妮自曝賣地瓜球理由。(圖/陳庭妮 IG)

對於突如其來的狀況，陳庭妮直呼老闆率性又可愛，她也透露有很多網友問「有沒有學起來地瓜球怎麼做」，自爆其實早在一年多前就試做過地瓜球，「結果實在是失敗，硬硬的過Q，還是老闆厲害。」可以看的出來陳庭妮真的相當喜愛地瓜球。