新北永和炸物店老闆，日前遭指控對唐寶寶（唐氏症患者）咆哮、報警，被網友砲轟、洗一星負評，但在永和警方說明事件經過後，網路風向出現不同聲音。唐寶寶媽媽今晚再度發文，希望動用網軍的人可以停止了，強調自己與老闆無冤無仇，請讓一切恢復平靜。

唐寶寶媽媽今晚在臉書發文表示，「希望媒體可以停止大作文章，也希望動用網軍的人可以停止了，在此聲明本人和老闆無冤無仇，更沒有要把店搞垮，請讓一切恢復平靜」。