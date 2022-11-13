羅志祥昨演出結束接受媒體訪問。（寬宏藝術X無懼國際娛樂提供）

羅志祥（小豬）12日舉辦高雄演唱會，第一首歌〈No Joke〉前奏時，他就因升降台問題驚險摔落，右腳撞傷處立刻腫起來，慶功宴上問他傷勢狀況？小豬說：「（升降台）一般是推上去後會頂住，但它一頂上去來不及卡住我就（摔）下去了，好險我用手趕快撐著，如果沒撐應該就...。」他形容右腳傷勢疼痛度達10分，在後台的羅媽也擔心得一直哭，「媽媽問我腳有沒有怎樣，我說沒有，但媽媽都覺得小孩一定是報喜不報憂」，最後還反過來安慰媽媽。

小豬回想當時摔下去的深度約他身高180公分、將近2公尺，意外發生後，他疼到連唱到慢歌時也頻頻抽痛，但仍堅持完成演出，「導演有說要不要先暫停，但我有比這個（不要的手勢），他可能以為我在跟別人說拜拜。那時候只覺得一定要幹完、不能不幹」；提到中場〈我不會唱歌〉時爆笑走音，小豬也還原當時情形：「因為我要帶歌迷一起唱、那段節奏的拍子他們抓不到，結果帶到我自己走音，我就忍不住笑、觀眾也在笑，很尷尬但氣氛融結得很好，我不想斷所以沒有要求重唱。」

睽違8年重返高雄開唱的羅志祥，昨晚在容納萬人的高雄巨蛋再一次完成精彩演出，現場觀眾熱情令他難忘：「相較8年前，這次觀眾比我印象中的還要High，感謝歌迷幫忙撐腰。」身為唱跳歌手，全程2個半小時演出對表演者而言絕對是體力考驗，然而羅志祥演出後仍臉不紅氣不喘的走下舞台，有信心明年演唱會返場連辦2場。

小豬之前因感情問題沉潛2年，他感性形容自己在那段日子的狀態：「大家以為我消失，其實我一直在準備子彈、一直在準備能量，準備所有的東西，在該出現的地方整個爆裂出來。」如何激勵自己不要被打敗？「我覺得男人該承擔的就去承擔、該面對的就去面對，你有錯就去認，認完後該往前走就往前走。我選擇保持樂觀態度、抱著不放棄不忘初心的精神，再去面對所有東西」。這次意外跌落舞台，竟有網友酸他想藉由這樣洗白，他雖生氣網友們怎麼可以這樣想，但不會因此陷入負面情緒，反而激勵自己更努力、做得更好。

提到未來工作計畫，小豬搶先預告將重返花蓮參與跨年晚會演出，表示：「這是必須的，真的相當感謝所有花蓮鄉親，還有花蓮市長、夫人，給了當時的我這麼好的一個舞台。」他接下來將舉辦一系列海外巡演，也已申請台北小巨蛋明年返場檔期。