台中市市長盧秀燕昨（18）日晚間舉辦「山線挺燕 守護台中造勢晚會」，引發政壇關注。港媒評論指出，這是盧的第4場大型造勢，前3場造勢活動分別鎖定台中屯區、海線等原縣區，加上這次進軍豐原區的山城大造勢，拼起了台中「山、海、屯區拼圖」，積極爭取原縣區選民支持，以反制民進黨候選人蔡其昌打出的「縣區出市長」口號，嚴防連任出現破口，藍營紅黑派系也暗中大串聯，展現「團結挺燕」的氣勢。

香港媒體《中評社》今日評論表示，盧秀燕把握選舉黃金周，昨晚在豐原葫蘆墩夜市舉辦「山線挺燕 守護台中造勢晚會」，這是繼前太平區、沙鹿區、清水區後，第4場大型造勢活動；據主辦單位宣布，現場湧入破萬人。

評論分析，台中縣市合併升格為直轄市後，大台中可被劃分為「山、海、屯、城」，其中山、海、屯就是原縣區的範圍。盧秀燕近期4次大型造勢，從太平（屯區）出發，再到沙鹿、清水（海線），昨晚進軍豐原（山線），完整拼起山、海、屯原縣區陣線，爭取原縣區選民支持意味濃厚。盧將重兵部署在原縣區，顯然是在反制蔡其昌打出的「換縣區的當市長」、「縣區出市長，台中大發展」訴求。

評論強調，盧秀燕每場造勢活動，台中原縣區的紅、黑兩大派系必有要角到場助陣，例如紅派的立委江啟臣、楊瓊瓔、前縣長廖了以，以及黑派的前立委顏寬恒幾乎每場必到，展現「紅黑派系團結挺燕」的氣勢。此外，目前盧4場大型造勢都擺在原縣區，預計盧選前之夜才會到市區造勢，回防其本命區北屯區，完成大台中「山、海、屯、城」的整面拼圖。