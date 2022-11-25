鄭家純今天晚上將現身蔡其昌選前之夜。（蔡其昌競總提供／張亦惠台中傳真）

民進黨台中市長候選人蔡其昌今晚《選前之夜X全城行動》活動將有一位「神祕嘉賓」前往站台，引發民眾好奇猜測，競總今天下午公布答案，台中女兒鄭家純今晚將現身選前之夜。

日前剛傳出與男友結婚的鄭家純擁有百萬粉絲，長期關心各項議題，蔡其昌競選總部表示，鄭家純是潭子女兒，以自身力量支持台灣女權運動，在乎台灣民主、自由、人權價值，今晚她將出席蔡其昌的造勢晚會，跟台中的市民朋友在圓滿劇場一同「光復台中，贏回光榮」。