新北市永和一名「唐寶寶」（唐氏症患者）4日到炸物店買40元炸物，因沒帶錢遭王姓老闆咆哮、報警，唐寶媽在臉書發文引發網友公憤。不過有網友認為，一開始引發眾怒的，都是唐寶媽的單方面說法，事後唐寶寶在經營的臉書粉專表示，「我自己不好」，感覺也像是家人發的文章，感嘆「不覺得炸物老闆很衰嗎？」引發熱議。目前該篇貼文已刪除。

原PO在Dcard以「不覺得炸物老闆很衰嗎」發文表示，事情經過只有唐寶寶家屬的一面之詞，唐寶寶沒帶錢的當下並沒有任何動作，店家報警也是理所當然，「唐寶寶家屬在隔天跑去理論，才是店家理智線斷掉的原因吧」；原PO直言，炸物店老闆在忙的時候，發現客人付不出錢又沒有任何反應，口氣不好很正常，最後報警也沒錯，「錯的是剛好對方是唐氏症」，弱勢、店家態度不好、媒體報導勾起網友的獵巫心態，感嘆「只能說兩邊都有問題」。

不過原PO翻閱唐寶寶臉書粉專後，發現唐寶寶發文表示，「我自己不好，我需要冷靜，最近我不要再參加任何表演，也不要再買東西了。我只要和阿公阿嬤在一起」，忍不住提出質疑，「不覺得這貼文比較像是家人而不是本人發的文章嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「聽到臉書還發一篇文說都自己不好，以退為進這種使用弱勢外表的心機仔，我無法接受」、「其實我也遇過身障人士用自己的身障去凹人家，而且口氣還很不好⋯」、「覺得唐寶寶後來發的文好情勒…」、「那是家長發的，正常的唐氏症哪有可能故意亂發文」。

事實上，王姓老闆也透過友人發出聲明，強調自己是正常思維的人，絕不會霸凌身心障礙者，實際事件發生有不一樣的順序、內容，還有許多地方要澄清。