T1聯賽桃園永豐雲豹重金網羅NBA球星「魔獸」霍華（Dwight Howard），引爆台灣追星熱潮，隨後連霍華前隊友「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony）都被傳出可能來台效力，而據《Basketball top5》報導，台灣籃球名人堂協會常務理事張思敏表示，安森尼到了30幾歲會想追求人生的另一個價值，他「一定會來」台灣。

NBA開季已經一段時間，上賽季仍有著平均13.3分、三分球命中率來到水準以上3成75，安森尼卻遲遲未能找到新東家，美國節目《Scoop B Radio》透露，開季戰績不佳的籃網已正與安森尼接洽當中，希望能藉由他豐富的季後賽經驗，幫助球隊重新找回冠軍狀態。

在霍華確定加盟桃園雲豹之前，曾經就有小道消息指「魔獸」將抵台效力，這次再傳安森尼也有望來台獻技，也讓台灣球迷感到相當期待，據《Basketball top5》報導，張思敏對安森尼加盟台籃的期望非常高，「我的想法是甜瓜一定會來，機率是很高的，我想到了30幾歲，他會想追求人生的另一個價值。」

台灣另一職籃聯盟P.LEAGUE＋執行長陳建州昨（10）日在臉書發文，「從零開始、一步一腳印，穩扎穩打，穩定成長。」，似乎是隔空回應霍華降臨T1的訊息，新北國王總經理毛加恩也闢謠球隊有接觸甜瓜的動作，T1是否再迎接另一大咖仍是未知數。