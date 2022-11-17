在台灣，每10名新生兒就有1人是早產兒。為響應11月17日世界早產兒日，台灣早產兒基金會今天在台北兒童新樂園、台中麗寶樂園、花蓮遠雄海洋公園3座摩天輪閃耀起由紅色與藍色調和而成的紫燈，呼籲社會大眾攜手關懷早產家庭、提升早產防治和早期療育意識。

早產兒基金會今天選在台北市兒童新樂園舉辦點燈儀式，以紫色燈光投射出早產兒父母迎接新生命的喜悅和面對未來的煎熬。早產兒基金會董事長張瑞幸表示，希望藉由點燈儀式的號召，讓各界能給予早產兒更多理解及幫助，也提升社會大眾對早產兒醫療照護問題的關注。

早產兒因為器官尚未發育成熟，伴隨而來的身心發展問題，造成家庭壓力與社會負擔。台灣早產兒基金會成立30年，積極投入倡議新生兒醫療政策，持續擴大全國極低出生體重早產兒追蹤院區，落實早期發現早期治療，降低早產失能率，並協助早產兒個案住院醫療費用及出院後儀器補助，已逾1.3億元，累計服務超過10萬人次，致力成為早產兒家庭堅強的後盾。

在少子化嚴重的台灣，出生28天內新生兒死亡率高於鄰近的日韓兩國，其中8成是早產導致。根據台灣早產兒基金會資料庫數據顯示，2008年到2017年出生體重小於1500公克早產兒，平均存活率已提升至86.84％，相較於1998年到2007年的79.94％，高出約7％，顯見台灣在產官學各方協助及醫療進步下，超低出生體重早產兒、極早期早產兒照護成績皆有明顯成長。

台灣早產兒基金會自2012年首次加入世界早產兒日的響應行列，隔年在台北101大樓點亮代表早產兒的紫色燈光，逐年號召全台各地響應公益點燈的行動，今年則串聯全台6大樂園共同響應。

除了在台北兒童新樂園、台中麗寶樂園、花蓮遠雄海洋公園摩天輪點亮紫色燈光外，也和小人國主題樂園、劍湖山世界主題樂園、義大遊樂世界、遠雄海洋公園合作，推出「袋鼠媽咪小寶貝」線上線下串聯的塗鴉著色活動．並在園區內架設活動立牌，入園民眾只要掃描立牌上的 QR Code 便能參與，還有機會獲得早產媽媽們的手作袋鼠安撫玩偶。