9月底在跨聯盟籃球邀請賽以8戰全勝之姿奪冠的T1聯盟台灣啤酒英熊，10月18日召開新球季開季記者會，全隊12位球員穿上「經典綠」、「叢林白」全新球衣亮相，喊出「全綠以赴」的年度口號，總經理哈孝遠半開玩笑說球隊雖然沒有「頂薪」但有「誠心」，且主場票價「最佛心」，祭出最低門票150元的「全台最低票價」，並採取浮動票價。

台啤英熊在T1元年賽季季後賽未能闖進總冠軍賽，全隊本季捲土重來，在跨聯盟邀請賽證明本土球員實力，新球季繼續朝總冠軍目標前進，隊長蔣淯安強調：「把上季不好的問題修正，新球季『全綠以赴』，誓言拿下總冠軍。至於我個人目標，力求降低失誤率，把團隊帶好。」

兩位新秀呂蔡瑜倫、曹薰襄都以團隊為重，不會特別強求新人王之類的個人獎，還是希望幫助學長爭取總冠軍。

哈孝遠在提到球隊新球季展望時妙語如珠，表示新球季主場票價採取「浮動制」，會在賽前一到兩個月公布詳細票價，球隊第2季開幕戰11月12日、13日在台北市天母體育館進行，開幕連兩周推出優惠，場邊席門票從上季售價2千元調降到990元，2樓全區門票更是只要150元，哈孝遠補充：「這個票價絕對是全台灣最低的籃球票價，但卻可以欣賞到最精采的比賽，以及聯盟MVP的身手，絕對物超所值。」

開幕周主場活動，台啤英熊母企業台灣啤酒大力支持推出兩款英熊紀念金牌啤酒給1樓全區入場球迷，11月12日入場可獲得「全綠以赴」主視覺紀念啤酒，13日則是「T1元年MVP蔣淯安」帥氣瓶身供球迷收藏。