隨著哥倫比亞18日上午以7比0擊敗德國隊後，本屆U23世界盃棒球賽A組3支晉級球隊底定，中華隊不論今晚對委內瑞拉輸贏為何，都將帶著2勝挺進超級循環賽；今晚7點中華隊預計推出李晨薰先發，力拚5連勝。

中華隊昨天以14比1、提前5局「扣倒」南非隊，預賽4連勝確定以分組第一晉級，同時也攜手日本挺進超級循環賽，A組預賽最終日只剩最後一張門票由誰拿下，以及中華隊帶進複賽的成績。

今早首場賽事哥倫比亞出戰德國，第2局至第5局哥國都有分數進帳，最終以7比0拿下本屆預賽第3勝；由於先前哥倫比亞延長賽擊敗委內瑞拉，就算委內瑞拉今晚擊敗中華隊，但在戰績相同、比較對戰的情況下仍由哥倫比亞勝出，確定A組最後一張晉級門票由哥倫比亞拿下。

中華隊以A組預賽第一晉級，日本第二、哥倫比亞第三，中華隊在預賽擊敗日本、哥倫比亞，確定帶著2勝挺進超級循環賽，日本帶著1勝1敗、哥倫比亞2敗晉級；而上屆冠軍的委內瑞拉無緣搶進前6強，衛冕提前夢碎，接下來只能打7至12名排名賽。