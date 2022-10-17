中華隊今晚將迎戰南非隊，若能再贏將取得預賽4連勝，也確定能挺進本屆U23世界盃超級循環賽，此役推出「油條」游騰堯先發，打線部分也有做出大變動。

總教練謝承勳表示，今天讓前2場守游擊發生3次失誤的楊竣翔改守二壘，「讓他調整一下，他沒有問題啦！」昨天敲出雙安、貢獻2打點的曾頌恩則是先休息，有可能在比賽後段上場代打。

原本此役中華隊有想用郭定泓先發，但後來考量游騰堯控球較穩，今天牛棚還是會隨時做好準備，幾個還未出賽的投手都有機會在比賽後段登板。

中華隊目前在預賽取得3連勝，暫居A組第一，若今晚再贏就確定能以分組第一晉級超級循環賽，謝承勳也都有關注B組賽事，他認為目前看來韓國隊最有機會出線。

中華隊先發打線

第1棒 王騰玉（右外野手）

第2棒 曾宸佐（中外野手）

第3棒 李亦崴（一壘手）

第4棒 顏國晉（左外野手）

第5棒 楊竣翔（二壘手）

第6棒 紀慶然（三壘手）

第7棒 林軒逸（指定打擊）

第8棒 張聖豪（捕手）

第9棒 林岳谷（游擊手）

先發投手 游騰堯