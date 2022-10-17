開賽至今仍維持不敗的中華隊今晚碰上實力有落差的南非隊，前2局僅敲1支安打，3局上打線「甦醒」，單局猛攻11分奠定勝基，終場以14比1提前5局「扣倒」對手，本屆U23世界盃棒球賽拿下預賽4連勝也確定挺進超級循環賽。

中華隊前2局僅敲出1支安打另獲得2次保送，2局得分機會則遭雙殺化解，不過打線終於在3局甦醒，1出局後中華隊展開猛攻，靠著6支安打、4次保送及對方投手暴投、守備失誤，猛攻15人次一口氣攻下11分。

先發投手游騰堯主投3局投出三振、保送各1次，被敲2支安打、失1分，這也是南非在本屆賽會守得分；接手的巴青少、郭定泓各投1局無失分，終場中華隊就以13分差提前「扣倒」對手。

目前A組各隊都打完4場比賽，中華隊4戰全勝暫居第一也率先挺進超級循環賽，日本3勝1敗排名第2，若明天日本爆冷不敵南非，但由於日本先後擊敗委內瑞拉、哥倫比亞，形成日、委、哥國3隊同為3勝2敗，在比較對戰後，日本都確定能以分組第2晉級。