台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）公布第3季財報，單季稅後盈餘為7.56億元，年增8.31%，累計前3季每股盈餘為11.05元，進入第4季零售業旺季，電商年度最強盛事雙11，momo《雙11超狂購物節》將於11月1日開跑，可望為營運添動能。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，第3季合併營收約為235.6億元，年增12.68%，為單季歷史第三高，持續繳出優於線上零售競業的營運成果，營業淨利為8.8億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘7.6億元，年增8.31%，單季每股盈餘為3.46元，其中momo網路購物營運在今年第3季也繳出單季歷史第3高表現，年增14.3%，業績佔比為公司營業額逾90%。

富邦媒表示，第3季除受惠於中元節、七夕情人節、父親節、中秋節等四大節慶超夯的買氣外，今年暑假隨著疫情趨緩，掀起一波國內出遊潮，爾後加上解封議題發酵，旅遊商機續旺，接續開學商機湧現，加上3C品牌新機輪番推出，皆為本季營運添翼，後疫時代網購保健商機熱度不減，除了保健食品、個人營養品、防疫用品買氣持續熱絡外，夏季時節纖體相關商品也備受市場青睞。

為提供消費者一站購足的便利服務，momo品類朝均衡發展策略，今年第3季在3C家電、居家生活、美妝保健、流行精品、運動休閒等皆維持雙位數的成長。獲客能力與消費者黏著度亦為公司長期關注的重點，momo有購會員數自開台至今持續增長；而在今年第3季總交易訂單數量、平均訂單金額、每位消費者平均購買頻率皆較去年同期成長。

富邦媒111年前3季合併營收約716.3億元，較去年同期成長16.4%，營業利益29.4億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘24.14億元，年增2.12%，每股盈餘達11.05元。

展望第4季，富邦媒表示，第4季進入零售業旺季，因應電商年度最強盛事雙11，momo《雙11超狂購物節》將於11月1日開跑，超過2萬大品牌、數百萬件商品加入，且回饋戰線拉長，一連串回饋活動，可望再創活動佳績，為第4季營運挹注成長動能。