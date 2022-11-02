朋億*(6613)公布第三季財報，在訂單持續認列下，單季營收25.28億元，年增53.43％，而人民幣及台幣兌美元貶值挹注業外匯兌利益，稅後歸屬母公司業主淨利為2.64億元，年增94.79％，創單季新高，由於朋億*股票面額變更至新台幣5元完成後，對外發行股數倍增，調整計算第三季每股稅後盈餘為3.89元。

朋億*第三季受惠半導體產業新廠擴建及產能擴增，單季半導體產業銷售年增43.86％，挹注整體業績表現；以銷售區域分布來看，第三季大陸、台灣地區營收比重分別為57％、39％，區域銷售朝向均衡發展，避免單一市場波動影響。

朋億*表示，由於第三季大型設備訂單貢獻度提高，影響整體毛利率，單季整體毛利率下降至19％，營業利益率也略降至13％。

董事會也通過上半年度盈餘分配，擬配發每股2元現金股利（以每股面額5元計算），主要保留盈餘作為下半年營運資金所需。