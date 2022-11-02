終於迎來後疫情時代、解封出國的時候，買氣也隨之回溫並飆升，加上蝦皮購物「11.11最強購物節」開跑，0元起全站免運券在1周內的領取次數已突破300萬，訂單量更較平日提升近20%，當中就以生活日用品、3C家電，以及正夯的出國潮必備用品等最為熱銷，旅遊用品買氣為8月的翻倍、20吋以上的行李箱更是完銷，因此看準消費者需求，在雙11當天百大品牌旗艦店、食宿券祭最低5折優惠，還有點心飲料優惠最低7元起，聯名卡再享史上最高43%回饋，領免運玩遊戲即抽價值破150萬元的虎航機票。

蝦皮購物雙11當天凌晨0點開搶Dyson HD08 新一代吹風機，原價1萬7600元，優惠價1萬2600元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物雙11當天凌晨0點開搶小米Pad 5，原價9999元，優惠價1元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物雙11當天下午6點開搶Apple Watch Series8 41mm，原價1萬2900元，優惠價9111元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物今年除了6張全站0元起免運券以外，還有商城85折券及87折券等優惠，最高現省5000元，而雙11當天還攜手New Balance、小米、飛利浦等超過百間國際品牌，從凌晨0點開始推出5折起的限定優惠，包括家庭日常用品囤貨專區均一價1111元，再推理膚寶水的蝦皮獨家「11.11最強購物節」限定禮盒，更有小米Pad 5破盤下殺1元直接帶回家，同時再使用全站85折、商城85折等神券，最高現省2000元，另外還有為了年底聚餐、派對準備，攜手欣葉、漢來美食集團、台北君悅酒店等知名餐廳與高級住宿，限時推出食宿套裝最低5折起優惠，而全家霜淇淋、漢堡王10塊雞餐等熱門飲品點心也推出最低7元下殺。

蝦皮購物推出在11月11日前用戶領6張0元起全站免運券，再玩寶箱遊戲蒐集抽獎券，越多抽獎券越有機會抽中年度大獎「1年搭機套票」。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物雙11當天凌晨0點開搶New Balance蝦皮獨家奶灰色57/40復古鞋、橄欖綠725復古鞋，原價最高3880元，優惠價1111元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物雙11當天凌晨0點開搶Hoppi嬰兒純水溼巾箱購，原價1999元，優惠價399元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物雙11當天凌晨0點開搶理膚寶水雙11限定修復禮盒，原價3380元，優惠價2320元。（蝦皮購物提供）

而今年更推出蝦皮購物也祭出歷年最強回饋，11日前提前領免運券、玩環遊機票寶箱，即抽台灣虎航1年搭機免運套票外，還有日本、韓國、泰國最高4趟來回的獨家套票，最後倒數加碼再抽iPhone 14 Pro Max，更推出有史以來最高的刷卡回饋，雙11檔期全銀行最高回饋25%，刷聯名卡當天最高再享43%蝦幣回饋，另外還舉行了歷年來最長的5.5小時跨夜直播，吳卓源、Ozone、AcQUA源少年等人氣嘉賓均會現身直播，看好雙11當天的熱度，蝦皮直播買氣有望相較平日提升5倍之多。