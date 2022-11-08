永保安康雙11版紀念車票開賣時，台鐵永康車站前出現排隊人龍。（洪榮志攝）

台鐵為迎接民國111年11月11日，推出永康站到保安站的「永保安康」區間車雙11版紀念車票，並從8日清晨起限量連賣4天。由於票卡上的日期為7個1連號的「1111111」，還搭配「心中唯一」的限定版紀念戳章，吸引大批民眾漏夜排隊搶購。有遠從宜蘭專程搭車南下購票的媽媽要給兒女驚喜；也有昨晚排隊的高雄男準備購票向女友求婚。

今天清晨5時30分永保安康雙11版紀念車票開賣時，儘管天色仍昏暗，但台鐵永康車站前，已經出現長達200公尺的排隊人龍。

來自宜蘭的68歲林姓婦人表示，兒女分別在美國及台灣擔任醫護人員，希望能給他們驚喜，因此專程搭車南下購票；由於還打算送給兒女的同事，買完第1輪後，將繼續第2輪排隊購票。

高雄李姓男子也指出，他打算用這張有「心中唯一」限定版紀念戳章的車票，向交往7年的女友求婚。

台鐵永康車站說，今年的雙11版紀念車票，每天限量1萬2500張，從今天起到11日晚上11時30分販售，每人限購20張，現場採人流管制，民眾需在站外排隊，一次5人進站購買。