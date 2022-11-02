受到十一長假客戶提前拉貨影響，群電（6412）10月合併營收為31.17億元，年減13.2%，由於進入傳統淡季，群電表示，今年第4季將較第3季下滑，不過受惠於匯率及產品組合，本季獲利率有機會維持高檔表現，全年獲利再創新高目標不變，公司對明年營運亦不悲觀。

由於進入傳統淡季，且客戶因應十一長假提前拉貨，部分營收至9月反映，群電10月合併營收為31.17億元，年減13.2%，累計前10月合併營收達346.81億元，年增4%。至於第3季財報表現，其中第3季合併營收108.01億元、單季稅後盈餘9.66億元及每股盈餘2.44元均創下新高，累計前3季每股盈餘達6.32元，表現優於市場預期。

儘管NB市況不佳，群電第3季業績表現亮眼，第3季合併營收108.01億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘達9.66億元，單季每股盈餘為2.44元，季增25.1%，年增16.7%，單季營收、毛利、營業淨利、稅後淨利、每股純益、毛利率、營業利益率均創新高；累計前3季合併營收達315.65億元，年增6.1%，營業毛利與營業淨利分別為56.83億元和29.53億元，分別年成長8.8%和16%，稅後盈餘為24.95億元，年成長21.2%，每股盈餘為6.32元。

展望第4季，群電表示，由於全球疫情趨緩、供應鏈瓶頸快速改善，預期客戶在農曆年前備貨需求將不若前兩年強勁，今年第4季將恢復傳統淡季模式，不過受惠於匯率及產品組合，本季獲利率有機會維持高檔表現，全年獲利再創新高目標不變。

群電指出，雖然大環境不確定性仍高，不過公司對明年並不悲觀，除不斷地布局新產品/新客戶，同步並加速泰國新廠的建置，期望能強化產品組合及生產基地的韌性與多元性，增強公司抵禦外在政經風險的能力，創造長期穩定的獲利。