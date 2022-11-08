力成(6239)自結10月合併營收66.14億元，月減0.72%、年減12.74%，為近8個月低點，電腦、手機、繪圖晶片用DRAM需求下修，記憶體部份為55.82億元，月減1.26%。力成整體前10月份累計合併營收721.38億元，仍年增加4.62%。

烏俄戰爭膠著、國際通膨影響著全世界的消費力，預期半導體景氣面臨修正，但車用、高階應用仍維持正面的看法。力成記憶體客戶集中度高，第四季至明年第一季業績將受到客戶減產影響而下滑，整體受客戶減產衝擊，延燒至明年上半年營運衰退。力成表示，為協助客戶去化庫存，公司減產因應，第四季業績評估將持續下降，但明年第一季可望落底反彈，預估今年度營收將與去年持平，成長幅度有限，EPS仍樂觀看待成長。

力成旗下子公司超豐受客戶調整庫存及消費性產品市場疲弱影響，未來幾個月的營收會有較大幅度的向下修正，今年第4季營收疲弱。

展望2023年，上半年營收應會比去年同期衰退，力成將削減部分資本支出並控制成本以因應，希望需求能在下半年恢復，且兩岸緊張局勢能減緩。