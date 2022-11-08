精英(2331)周K連2紅，第三季合併營收新台幣75.54億元，年減10%，儘管全球景氣趨緩，受惠石頭擠出水之管理策略持續發揮效益，單季營業毛利9.07億元，比去年同期成長15%，單季毛利率12.01%，合併稅後淨利為4.09億元，年增率 397%、季增率19%，創連續24季度新高，第三季每股稅後盈餘0.74元，也是6年來新高。

精英累計前三季合併營收257.97億元，較去年同期成長15%；累積營業毛利為25.15億元，毛利率9.75%，合併稅後淨利為9.29億元，前三季合併EPS為1.67元。精英2022年前三季營收及獲利雙創7年同期新高。

精英第三季毛利率來到12.01%，較上季9.4%增加2.61個百分點；庫存周轉天數45天，不僅回到疫情前水準，且優於同業。展望未來，整體市場大環境惡化及客戶去化庫存之影響，精英電腦內部持續做好風險控管，以「增加利潤」為主軸；運用「生產力中心」，優化各項流程及改善溝通工具的軟(硬)體設備；並透過管理激勵，讓員工積極朝正向的發展，帶動公司營運朝健康方向前進；精英正從「石頭擠出水」跨入「石頭變鑽石」階段，後續將往「挖掘更多鑽石」方向邁進。

精英董事會也通過人事任命案，委任董事長鍾依文兼任執行長，以強化內部營運管理，提升公司競爭力，持續創造公司獲利。人事令將自即日起生效。