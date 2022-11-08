第一銅(2009)第三季獲利轉盈，雖然前三季基本每股盈餘0.48元，相較去年同期的1.08元減少，但明年在銅價回溫、庫存去化問題緩解下，可望催動營運。第一銅受銅價帶動，周一飆上30.3元漲停價，創下近5個月新高價，不過外資逢高調節，單日轉賣超1296張。

第一銅9月營收1.86億元，年減36.05%，稅前淨損0.20億元，年減112.85%，本期淨損0.20億元，年減112.91%，每股虧損0.06元，年減113.95%。

第一銅第三季7.20億元，年減14.64%，稅前淨利1.77億元，年減15.12%，本期淨利1.77億元，年減11.26%，每股盈餘0.49元，年減12.50%，仍成功季對季轉盈，並寫下4季以來新高。

第一銅周一董事會決議通過111年第三季財務報告，前三季營業收入22.77億元，年減2.50%，營業毛損0.69億元、營業損失1.16億元，雙雙轉虧。稅前淨利1.73億元，年減59.54%，本期淨利1.73億元，年減55.05%，歸屬於母公司業主淨利1.73億元，年減55.05%，基本每股盈餘0.48元，相較去年同期的1.08元減少。

銅價方面，因美元指數大跌，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，加上最大消費國大陸，有消息傳出將放鬆其嚴格的COVID-19疫情管控措施，需求前景有望提升，以及供應吃緊擔憂，致上周五倫敦(LME)銅價上漲。雖然大陸隨後再度重申將維持其嚴格的COVID-19疫情管控限制措施，企圖用以遏制疫情持續蔓延，讓希望能迅速重新開放的投資者感到失望，亦對金屬需求復甦的希望消退，致本周一倫敦(LME)銅價下跌

不過分析師表示，美元大跌，使得多數金屬價格受益上揚，加上占了全球銅供應2%的中國礦業公司，在一份聲明中表示，位於秘魯的大型Las Bambas銅礦，由於最近面臨當地社區的抗議行動而中斷封鎖，以及全球最大生產國智利9月份的銅總產量下降4.27%至42萬8300公噸，倫敦金屬交易所(LME)銅庫存明顯下降，供應擔憂下，亦支撐銅價大幅上揚。

而銅價跌勢漸緩，令第四季營運因庫存調節的壓力減少，第四季庫存跌價損失可望較前兩季收斂。展望明年，庫存去化問題解決，加上銅價逐步回溫，均可助力第一銅營運動能。