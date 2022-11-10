台積電旗下小金雞采鈺(6789)周三召開上市後第一場法說會，第三季獲利3.82億元，季減38.78%，年減53%，每股盈餘1.21元，均較第二季的2.12元、去年同期的2.78元下滑，季減42.9%、年減56.5%，為上市以來新低。前三季每股盈餘5.08元，相較去年同期的5.64元下降9.9%，仍已賺進半個股本。

采鈺公布2022年第3季營運績效報告，單季營收22.15億元，季減16.4%、年減22.4%，營收下滑主要是受到智慧型手機、行動裝置產品因全球經濟及景氣循環所致，其中影像感測器受到庫存調整影響而波動較大、微型光學消費情況則相對穩定。營業毛利7.98億元，毛利率36.0%，季減6.2個百分點、年減9.3個百分點，主要受產品組合不同影響；采鈺2022年第3季營業費用1.7億元，金額年增加，主要因籌辦龍潭新廠之開辦費用增加；營業利益4.58億元，營益率20.7%，季減8.5個百分點、年減15.0個百分點。本期淨利3.82億元，季減38.78%，年減53%，淨利率17.2%，季減6.3個百分點、年減11.3個百分點，呈現三率三降，每股盈餘1.21元，均較第二季的2.12元、去年同期的2.78元下滑，季減42.9%、年減56.5%，為上市以來新低。

采鈺2022年第3季主要營收貢獻來自影像感測器及微型光學元件。依產品別之營收分類，第三季影像感測器占44%、微型光學元件占55%、其他占1%，其中影像感測器季減6個百分點、年增2個百分點，微型光學元件季增6個百分點、年減1個百分點。采鈺前三季營收產品別，影像感測器占51%、微型光學元件占48%、其他占1%。

采鈺第三季營收依產品應用別來說明，行動裝置占比降至77%，年減8個百分點、季減4個百分點；安控部分維持在10%，變動不大；車用營收占比升至13%，季增4個百分點、年增7個百分點，顯示車用市場有著成長動能。前三季方面，手機占79%、安控11%、車用10%。

采鈺前三季營業收入淨額71.61億元，年增7.7%，影像感測器略增2.3%、微型光學元件年增14.5%，營業毛利27.89億元，營業毛利率39.0%，年減1.2個百分點，因為擴增產能新增的折舊費用影響，今年前3季折舊費用占營收比，年增3.6個百分點，使毛利率略受影響，營業淨利18.43億元，營業淨利率25.7%，年減5.2個百分點。純益15.29億元，純益率21.4%，年減3.3個百分點，每股盈餘5.08元，相較去年同期的5.64元下降9.9%。