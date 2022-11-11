遠東銀(2845)10日召開線上法說，2022年前三季獲利維持雙位數成長動能，續處近3年同期高點。展望第四季，遠東銀聚焦風險管控、控制資產水準，並看好在外幣放款比重提升與手續費收益挹注下，第四季有望受惠升息效益，以挹注全年獲利目標達成。

遠東銀2022年前三季合併淨收益83.68億元、年減0.28％，為近5年同期低點。但稅前淨利29.01億元、年增達15.94％，稅後淨利25.03億元、年增達13.04％，每股盈餘（EPS）0.7元，均回升至近3年同期高點。

遠東銀代理發言人周心華表示，前三季獲利成長主要受惠升息，使利息淨收益52.72億元、年增9.5％。惟高通膨及全球主要市場震盪衝擊財富管理業務，使手續費淨收益20.6億元、年減15.1％，股債投資收益亦略有下滑，使提存前盈餘33.02億元、年減2％。

不過，遠東銀截至第三季總放款4630億元、年增6.8％，存款6190億元、年增4.2％，配合提存費用減少及呆帳收回增加，使前三季提存費用年減達53.8％，使獲利維持雙位數成長動能。前三季資產7520億元、年增6.8％，堅守長期穩健成長軌道。

遠銀截至第三季淨利差1.04％、存放利差1.41％，優於去年同期1.02％、1.37％。不過，受1件海外授信案提列逾放影響，使逾放比自0.23％回升至0.35％，逾放覆蓋率自568％降至377％，放款覆蓋率則自1.32％略降至1.31％。

遠東銀表示，48億元現增截至9月底已募集約39億元，有利支援後續資產及業務規模成長。展望第四季營運，國內經濟成長雖放緩，但不至於衰退，海外業務因目前全球主要經濟體需求不振，以風險管理為優先，使資產品質水準獲得控制。

同時，遠東銀受數位世代小資族喜愛的Bankee社群銀行開戶數突破16萬，存款量同步擴增，導入中的線上服務包括信貸、AI理財等，成長動能順勢向上。主要數位發展指標的服務離櫃率，自今年站上95%％後即維持高檔不墜。

而中國大陸傳產業台商轉移區域風向明顯，電子業亦有跟進之勢。遠東銀超前部署東協，以新加坡及越南2辦事處蹲點，受惠疫情解封及與既有客戶維繫得宜，在外幣放款比重提升與手續費收益挹注下，第四季有望受惠升息效益，以挹注獲利目標達成。