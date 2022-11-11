新冠肺炎疫情趨緩，檢測相關產品需求降溫，瑞基(4171)第3季合併營收1.06億元，年減62.5%；歸屬母公司稅後淨利3,692萬，年減66.5%；營業毛利75%；EPS 0.8元，較去年同期減少66.7%。

瑞基第三季成長動能主要來自畜產檢測產品。因新冠Omicron疫情逐漸趨緩，防疫政策修正，故整體使用量下降；畜產市場因國際通航開放，瑞基積極佈局國際市場，東南亞地區非洲豬瘟與禽病試劑穩定出貨，中東地區亦有政府標案出貨，故帶動畜產市場營收成長。

展望2023年，新冠疫情逐漸平息，瑞基全年佈局，除了既有動物與人病市場，將加入NGS次世代定序前處理相關應用，為三大發展主軸。NGS次世代定序前處理相關應用市場，將於12月台灣醫療科技展展出全新儀器，未來將搭載開發之試劑，切入NGS次世代定序前處理市場；畜產方面，鎖定國際規模化經濟動物飼養產業，以提供飼養產業檢疫之完整解決方案推廣市場；人病方面，將對現有平台進行優化升級，同時持續開發新試劑，擴充產品應用面。新冠疫情趨緩，有利國際市場發展，瑞基積極行動，可望為營收帶來正面效益。