電商年度大事「雙11購物節」即將開跑，根據資策會（MIC）調查，高達7成的民眾常參與電商購物節，其中雙11為最多人參與的電商活動，台新銀行為搶攻商機，精選11家電商的蝦皮、momo、PChome、Yahoo等通路，推出刷卡分期滿額最高11％回饋，加上@GoGo信用卡權益，民眾最高可獲14.5％回饋。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，為因應民眾購物需求，台新銀行在各大電商祭出限量加碼，momo購物網、蝦皮購物刷卡消費單筆分期滿額最高10％回饋，PChome購物網單筆儲值滿額最高享10％再贈300現金積點，若加計節假日使用台新銀行玫瑰Giving信用卡最高再3％回饋，合計最高14％回饋。在Yahoo奇摩、淘寶網等精選網購單筆最高11％回饋，加上使用@GoGo卡最高3.5％回饋，合共最高14.5％回饋。

台新銀行信用卡新戶11月15日前透過專屬連結申辦@GoGo信用卡，再使用LINE Pay綁定@GoGo信用卡消費三筆各滿1,111元，或於精選電商消費三筆各滿1,111元，可獲首刷回饋1,111元刷卡金，等於買三筆獲贈一筆。

蘇育徵提醒，雙11購物節不只可購物，民眾還可購買旅遊行程，近期日本自由行需求大增，推薦民眾搶購各大旅行社推出的線上旅展優惠，不論國內泡湯、出國旅遊搭配台新銀行FlyGo信用卡皆有交通、旅遊回饋、最高15％。11月30日前消費滿額最高再獲3萬元昇恆昌禮券，若年底前在海外消費回饋最高6％。

另11月30日前台新銀信用卡新戶於專屬連結申辦FlyGo信用卡，首刷滿額再贈「環宇商務通關」，提供尊榮快速通關服務。台新銀行強調，該行信用卡秉持「認真．永續」精神，今年持續榮獲國家品牌玉山獎頒發「最佳人氣品牌獎」等多項大獎肯定，將隨時隨地備齊優惠，成為卡戶生活、購物、旅遊的智慧好夥伴。