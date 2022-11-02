隱形眼鏡業者精華(1565)2022年第3季營收因大陸市場復甦緩慢，年減7%，不過，匯率順風仍將挹注獲利，法人預期，獲利仍將維持一定的水準。

法人指出，大陸隱形眼鏡市場庫存水位相較年初已回復到平常的水準，精華最壞的時間點已過，而日本市場復甦的情形延續，預期2023年本業營運將重返成長軌道。

在大陸市場方面，受疫情反覆及消費力降級趨勢延續，精華2022年第3季大陸營收占比為8%左右，仔細觀察第3季營收相較第2季營收已呈復甦的情形，並未進一步下滑，法人預期，2023年大陸地區營運將重回成長。

另外，在日本市場，精華第3季營收呈現季持平，年增4.2%，雖然日圓走貶使客戶面臨漲價壓力，短期或影響消費意願，不過，使用習慣改變下研判不致長期壓抑終端需求。而2022年上半年日本受惠解封復甦力道強勁使比較基期高，但和2019年水準相比還是有明顯落差，法人認為，明年精華在日本仍將有低個位數成長。