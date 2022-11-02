踏入11月就正式開展雙11大檔的戰爭，現在因著雙11已經不再是電商專利，百貨也早已開始參戰，而今年不少百貨都選擇線上下同步夾攻，同時推出雙11的優惠下殺活動，像Global Mall看準疫情趨緩下帶動的節慶及旅遊商機而產生的報復性消費，以及延續剛結束的周年慶買氣，因此今年特別規劃線上線下雙11超值回饋，3日至23日期間同步祭出優惠，「環球Online」線上購物力推「1111清空節」，包括3日至8日搶先領券、9日至13日消費滿額即可抵用最高折抵1111元。

Global Mall環球Online的佳麗寶萃齡彈潤抗痕乳限定組，原價6370元，優惠價3825元。（Global Mall提供）

Global Mall環球Online的高島俏膝膝雙效美腿機、贈超手感4D按摩槍，原價3萬3600元，優惠價1萬7000元。（Global Mall提供）

另外還有下單即贈111元折價券、千項爆品3折起，同時雙11當日更加碼推下單抽0元訂單，預計雙11檔期將帶動「環球Online」較去年同期業績成長3倍。而全台八店也祭出滿千送百、點數放大、行動支付等多重好康，包括全台八店齊推10日至13日的4日限定「扣11點現領111元」，新北中和、桃園A8、桃園A19及屏東市的指定專門店消費滿3000送250，四大車站店則推指定專門店消費滿1111送150，再推有1111超值優惠專區下殺4折起。