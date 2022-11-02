中華電(2412)第三季每股賺1.2元，單季包括營業淨利、EBITDA及淨利皆超越財測目標。此外，中華電第三季行動營收、客戶數市占之年增率持續雙成長，且營收市占大於客戶數市占。

中華電第三季合併營收為535.1億元、年增加5.2%；營業淨利為122.1億元、年增加6.7%；EBITDA為221.3億元、年增加5.0%；歸屬於母公司業主之淨利為93.3億元、年減少0.4%；單季每股盈餘1.2元；上述財務指標包括營業淨利、EBITDA及淨利皆超越財測目標。

中華電在總體經濟環境具不確定性的情況下，第三季各項財務指標均超越財測。中華電第三行動營收市占及客戶數市占之年增率持續雙成長，且營收市占大於客戶數市占。在固網寬頻市場，也持續加速推廣500Mbps以上高速寬頻上網方案，帶動寬頻業務持續成長。中華電第三季個人家庭事業群因月租型客戶及5G客戶數成長，同時受惠於iPhone14開賣及影音平台訂閱數超過270萬，營收連續三季年增率正成長，中華電後續也期待藉由獨家轉播即將到來的FIFA世界盃足球賽，持續推升下半年的MOD及Hami Video訂閱數。

中華電第三季企業客戶事業群營收年增率亦連續三季正成長，主要受惠強勁的ICT業務營收，其中，多項重要應用包括5G企業專網、大數據、資安、雲端服務及IDC業務，營收皆達雙位數以上成長。國際客戶事業群營收第三季年增率大幅成長，主因國際客戶對IDC、雲端服務的需求提升及漫遊營收隨國境解封而增加。