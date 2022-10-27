防疫險理賠金額持續增加，中華信評27日指出，富邦產險的資本水準已從「非常強健」等級轉弱至「強健」等級，即使母公司富邦金控集團已為富邦產險增資新台幣150億元，仍然無法讓富邦產險已然轉弱的資本水準獲得恢復，而且未來一至二年恢復的可能性也不高。

儘管如此，中華信評認為，富邦產險在整體富邦金控有其核心地位，信用評等與富邦金控集團的集團信用結構相同，在集團高度整合的結構下，母公司有義務對體質較弱的成員提供援助。

因此中華信評27日確認富邦產險的長期國內貨幣財務實力評等與發行體信用評等為「twAA+」，並未因資本水準出現惡化而調整信評等級，評等展望為「穩定」，亦是來自中華信評對富邦金控集團之集團信用結構趨勢的看法。

來自防疫相關保單的理賠金損失，富邦保險在今年前九個月的累計淨營業虧損為新台幣169億元。中華信評認為，富邦金控集團已為富邦產增資150億元，應會在需要時進一步再提供資金援助。中華信評認為，因理賠金額激增而導致的流動性衝擊應在可控管的範圍內，富邦產險擁有充裕的現金流量，以支應因防疫保單的可能賠款。