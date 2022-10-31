台新人壽獲得中華信評授予長期保險公司財務實力與發行體信用評等「twAA-」，評等展望「穩定」。此評等結果反映台新人壽在台新金控集團旗下核心成員的地位，同時也受惠於台新金控集團在市場風險及信用風險等方面採取允當的風險控管，且與台新金控的銀行保險策略緊密連結，集團之間的整合與跨售服務持續提升，中華信評對台新人壽具備優異的風險控管及未來兩年的業務動能，給予正面評價。

台新人壽董事長蔡康表示，此次中華信評授予「twAA-」的信用評級顯示台新人壽良好的風險控管能力以及業務成長動能受到市場推崇，也同時代表保戶對於台新人壽有更高的期許。從業務動能來看，2022年在金融市場劇烈動盪、疫情起伏的挑戰中，全業界新契約保費收入較去年同期衰退11％，但台新人壽仍逆勢成長2489％，是2022年上半年國內最快速成長的壽險公司。

中華信評表示，台新人壽備有適當的策略規劃，並且訂有完整的財務與營運控管標準，在台新金控的監督指導之下，該公司的風險管理文化審慎。除了逐步導入各項金控母公司風險管理系統與制度外，台新人壽亦針對市場、信用及流動性等金融風險，訂定風險管理準則及程序進行控管。

台新人壽為台新金控的第二大子公司，主要是透過台新銀行，以及自身業務團隊進行各類保單的跨售。中華信評認為，此類銷售管道有助於該公司獲得穏定的業務量並維持令人滿意的保單繼續率，台新人壽可因其對保單銷售通路的掌控度高而受惠。台新金控為該公司快速的業務成長提供支持，於今年6月台新人壽辦理50億的現金增資後，2022年6月底RBC達410％，遠高於主管機關要求250％以上的規定。

放眼未來，台新人壽將秉持集團「誠信、承諾、創新、合作」的核心價值，專注持續創新、穩健經營及多元通路策略，提供客戶全方位的優質服務與解決方案，積極開拓為更多客戶服務的機會，協助客戶建構圓滿的人生，力求成為臺灣最值得信賴與託付的壽險公司。