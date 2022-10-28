中華信評28日表示，板信商業銀行（板信銀）長期評等的評等展望，由「穩定」調整為「正向」，主要反映該行持續改善的資本水準，儘管板信銀的資本水準仍低於國內銀行平均水準。與此同時，中華信評確認板信銀的長期發行體信用評等為「twBBB」，短期發行體信用評等為「twA-2」。

中華信評認為，未來一至二年板信銀有三分之一的機率，能有效維持其財務結構，並將其風險調整後資本（risk-adjusted capital;簡稱 RAC）比率維持在7％以上的水準。

板信銀採用巴塞爾資本適足率規範中貸放成數評估法，對貸款進行分類，使得該行的RAC比，已由2019年底時的6.95％，以及2020年底時的6.83％，及至2021年底止已改善到7.7％，2022年6月底進一步改善到7.8％。

中華信評評估認為，板信銀的資本與獲利水準仍在略顯偏弱等級，過去五年板信銀的經常性獲利在考慮景氣循環下的信用損失持續為負值，且預期未來兩年仍為負數。此外，板信銀較小的業務規模、低於平均水準的資本水準，以及高於平均水準的風險偏好，部分抵銷了板信銀的允當的資金來源與流動性結構之相關優勢。