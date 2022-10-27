高雄17直播鋼鐵人27日宣佈，網羅擁有5年NBA資歷的美國籍鋒線球員鈦強（Terrence Jones）。鈦強在NBA時期效力過休士頓火箭隊、紐奧良鵜鶘隊與密爾瓦基公鹿隊，在火箭隊時期曾是林書豪的前隊友，NBA生涯場均10.6分、5.8籃板，是P. League+聯盟裡NBA經歷最深的洋將，可望有效補足高雄鋼鐵人的禁區戰力。

鋼鐵人球團表示，鈦強預計今晚抵台，將直接南下高雄，期許鈦強能盡快調整好體能並融入團隊，為下周開打的新賽季做好準備。鈦強今年30歲，出身美國籃球名校肯塔基大學，於2012年投入NBA選秀，第一輪第18順位被休士頓火箭隊挑中，隔年的二年級生賽季即獲得重用，穩定的出賽，每場可為火箭隊貢獻12.1分、6.9籃板，成為隊上主力球員。

鈦強NBA生涯共出賽229場，場均可拿下10.6分、5.8籃板，於2015-16賽季結束後離開休士頓火箭隊，隔年分別為紐奧良鵜鶘及密爾瓦基公鹿隊效力，2017年轉戰中國CBA青島雙星隊，每場可拿下22.3分、11.2籃板、3.2助攻及2.3個阻攻的全能表現，離開CBA後再次回到NBA體系，投入發展聯盟G League賽事。

鈦強於2019年再次挑戰海外籃壇，在菲律賓PBA聯賽 TNT KaTropa隊，繳出場均貢獻31.7分、15.4籃板、7.3助攻的全能表現，證明他可攻、可守、可居中策應。鈦強於2020年加入波多黎各BSN聯賽Mets de Guaynabo隊，繳出得分、籃板雙十的數據，去年效力於波多黎各聯賽的Indios de Mayagüez隊，為球隊貢獻場均17.6分、9籃板、4.1助攻的成績。

總經理高景炎表示，206公分、114公斤的鈦強打法能裡能外，擁有過人的活動力及爆發力，得分能力極強，也能鞏固籃板，相信鈦強多年NBA及海外聯賽經驗，可以為球隊做出最大貢獻，發揮最強的戰力。

球團表示，「鈦強」的取名融入元素概念，「鈦」為十分珍稀的金屬，時常用來製造火箭及太空船，鈦強生涯由NBA休士頓火箭啟程，也在火箭隊成名，球團期望鈦強能夠發揮過往身手，成為鋼鐵軍團重要支柱，發揮最強戰力，全力衝擊新賽季。