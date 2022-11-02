警民合作共同協助處理倒下的路樹。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

影／公館南河村唯一聯外道路路樹倒塌 警民3小時才搶通

受到第22號「奈格」颱風外圍環流與東北季風影響，苗栗地區雖僅有零星降雨，但風勢卻十分強勁，苗栗縣公館鄉南河村聯外道路，10月31日晚間23時許，傳出路樹及電桿倒塌，一度阻斷村內對外唯一交通，經警方與當地熱心民眾即時協助，總算在11月1日清晨1時30分搶通。

苗栗警分局副分局長張中指出，苗栗縣公館鄉南河村唯一聯外道路，有一棵約4層樓高的大樹遭強風吹倒，並波及一旁電桿遭折斷，所幸當時沒有人車經過未釀傷亡。

當地派出所長陳仁康、警員葉奇隆，為避免村民通行受到影響，立即連絡當地村長、熱心民眾及拖吊車到場協助，將大樹鋸斷移置路旁，並將電桿、電纜扶正固定，歷時3個小時順利搶通。

警方提醒，雖然奈格颱風未帶來大雨，仍須注意強風吹倒路樹或招牌造成危險，民眾外出活動須留意天候及路況，騎乘機車於空曠處所，特別需減速慢行，注意強風突襲，避免造成危險。