南橫公路台東段清晨邊坡坍方 雙向道路中斷 09:222022/11/02 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南橫公路坍方。（關山工務段提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南橫公路坍方。（關山工務段提供／蔡旻妤台東傳真） 南橫公路坍方。（關山工務段提供／蔡旻妤台東傳真） 南橫公路坍方。（關山工務段提供／蔡旻妤台東傳真） 南橫公路台東段189K＋700處今天清晨邊坡坍方，大片土石崩落造成雙向道路中斷。 公路總局關山工務段目前己派大型機具搶通作業，預計今天搶通，呼籲用路人改道行駛。 汐止交流道邊坡坍方侯友宜上午勘察汐止交通 籲請高工局加速搶修 台東慢食節登場 自然食器成亮點 台9線119.4K雙向封閉 工程車遭掩埋 #坍方 #南橫公路 #中斷 #搶通 #台東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東規模5.0地震「土石坍方、地板驚現大裂縫」居民嚇到不敢睡 20:582022/10/31 生活 Taitung Organic 台東有機農產展售 04:102022/10/31 地方新聞 劉櫂豪競總成立 蔡英文、賴清德站台助講力挺 17:302022/10/30 政治 台東怪男2度破壞候選人競選布條 被逮吐實情 19:102022/10/31 社會 振興震後觀光 台東加碼推旅遊優惠 04:102022/11/02 地方新聞 蔡英文批泳池與總圖建設 台東縣政府回應了 18:412022/10/31 政治 高速公路走山！國1汐止交流道坍方 南下只剩1車道 12:212022/11/01 生活 宜蘭宜55線崩坍 預計下午6時搶通 14:462022/11/01 生活 國道1號汐止段大雨坍方 南向出口估周五搶通 04:102022/11/02 社會新聞 遭指掏空農會 台東縣議員候選人楊招信揚言提告 12:472022/11/01 政治 台7線明池段路基再流失50公尺 搶通日期延至11／9 18:302022/10/30 生活 雲豹能源新一波綠能公益 捐太陽光電至台東山區 04:102022/11/01 投資理財 台9線瑞穗路段自撞車禍 駕駛身亡 04:102022/11/01 地方新聞 這路斷22年今辦馬拉松 張麗善感動：讓雲林人走自己的路 14:352022/10/30 政治 饒慶鈴發表洗腦神曲「綻放台東藍」競選MV 17:552022/11/01 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。