南橫公路坍方。（關山工務段提供／蔡旻妤台東傳真）
南橫公路坍方。（關山工務段提供／蔡旻妤台東傳真）
南橫公路坍方。（關山工務段提供／蔡旻妤台東傳真）
南橫公路坍方。（關山工務段提供／蔡旻妤台東傳真）
南橫公路坍方。（關山工務段提供／蔡旻妤台東傳真）
南橫公路坍方。（關山工務段提供／蔡旻妤台東傳真）

南橫公路台東段189K＋700處今天清晨邊坡坍方，大片土石崩落造成雙向道路中斷。

公路總局關山工務段目前己派大型機具搶通作業，預計今天搶通，呼籲用路人改道行駛。

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