國道1汐止段坍方走山，基隆人通勤出行大塞車，媒體也沒閒著，忙著扯淡數落候選人，為特定選人助陣。

有媒體報導，汐止段走山，民進黨基隆市長候選人蔡適應當下即緊急聯繫相關單位，到當晚10點多仍與交通部長王國材通電話，該路段已於4日清晨陸續通車。相較之下，國民黨籍基隆市長參選人謝國樑則繼續拜票、發面紙，還跑到桃園與國民黨選將合體。媒體質疑，基隆有危難，謝國樑假裝沒事、繼續發文宣，對比蔡適應在第一線守護，相信市民都會看在眼裡。

蔡適應是現任立委，可以預算審查為工具，「制衡」交通部，交通部長王國材哪敢置蔡適應的電話於不顧？謝國樑不過是一介平民百姓，想要撥打電話給王國材，溝通災情、了解搶通時間，王部長何須禮賢下士？

蔡適應既非土木結構工程專家，也不了解邊坡坍陷走山的問題，打電話給王國材，究竟為哪樁？蔡適應打電話給王國材，是要了解搶修工程進度和預期搶通時間嗎？部長不在災變現場坐鎮，哪裡知道搶修工程進度？還不是層層詢問、層層交代，擾亂現場進度；搶修工程有一定的SOP，民代打電話關切，就能提前搶通，真是因為民代壓力，提前搶通，埋下了更大的危機，誰該負責任？

台灣民主政治就是「作秀的活兒」（Show Business），天災人禍都不放過。其實，很多時候，非關職責的政客，不論是電話關切還是跑到災難現場，都是添亂作秀。當然了，號稱全球化與都市發展問題博士的蔡適應，若是因此而以「全球化崩解、國道邊坡走山與基隆都市發展問題之研究」為題，再出一篇博士論文，那麼，我們得承認，蔡適應此舉，絕非作秀！

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