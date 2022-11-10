文化部長李永得10日在立院報告112年預算案，立委林奕華針對文化發展基金2億5000萬預算可「辦理文化發展及公共媒體等相關事項」，質疑文化部走回頭路成了文宣部，李永得回應有法源依據，且最早倡議此基金的首要目的就是為了公共媒體的需求。

立委林奕華質疑，文化發展基金會的真正用途，應是支援博物館購藏，但博物館本來就能編列預算，又不解文化發展基金何以會用於公共媒體辦理？李永得回應指出，博物館雖可以編列預算但通常拿不到，因購藏預算都過低。而文化發展基金有階段性，首要目的是公共媒體需求。

林奕華表示，公共媒體的財源應回歸公視法，而今Taiwan Plus已經百之百用文化部的錢委託公視製作，「我都覺得文化部要變文宣部了」，指出公視法1年已有9億預算，還能再用文化發展基金會給公共媒體根本是違法，並指現在透過文化發展基金給公共媒體預算，恐怕文化部是走回頭路成為「文宣部」，公共媒體的財源仍應回歸公視法。

李永得表示，公視法1年預算才9億太少，認為「文宣部」的說法是「政治腦袋想事情，是曲解」，他表示文化發展基金原始目的是文化基本法所提，因公共媒體本身預算不足，因此挹注公共媒體本是其中一個任務，但因基金成立初期財源有限，核心業務先以購藏、公共藝術之用，但「文化發展基金收支保管及運用辦法」第一次訂當然要訂到完整。

李永得指文化發展基金，後續也將積極開闢第二財源，目前也提案修文化基本法。參考像BBC跟NHK有的是收視費有的是License fee，目前爭取頻譜拍賣的費用，將這筆錢挹注到影視音媒體方面。