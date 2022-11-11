楊辦執行長石兆瑉(右)表示，地檢署受理王經軍提告之動作為法定程序，案件根本還未經過偵查，怎能直接冠上「弊案」之名(于家麒攝)

日前以夾報文宣及廣告看板大肆宣揚金酒天福案負面消息的王經軍，今(11)日遭尋求連任的金門縣長楊鎮浯委由競選團隊，前往金門地檢署按鈴控告違反選罷法，並聲請即時偵查以保全證據。楊陣營表示，王經軍將司法機關受理提告之動作直接稱為「弊案」，已構成毀損名譽進而影響鄉親投票行為之正確性，所以只能被迫採取法律動作。

楊鎮浯競選總部執行長石兆瑉表示，王經軍意圖使楊鎮浯不當選，基於以文字、圖畫傳播不實之事之犯意，經由廣發傳單、張貼看板予眾，而使多數人得以觀覽之傳單上，發表、張貼、宣傳載有「金酒天福弊案、涉嫌圖利罪、背信罪、傷害金酒鄉親不容。」，由於已足以影響選民對楊鎮浯品德操守及政治形象，所以前往按鈴申告，以遏止選舉歪風。

告訴人楊鎮浯同時依公職人員選舉罷免法115條規定，告訴人、犯罪嫌疑人、被告或辯護人於證據有湮滅、偽造、變造、隱匿或礙難使用之虞時，聲請檢察官於偵查中即時進行搜索、扣押、鑑定、勘驗、訊問證人或其他必要之保全處分。

石兆瑉指出，金門地檢署受理王經軍提告之動作為法定程序，案件根本還未經過偵查等後續相關動作，怎能直接冠上「弊案」之名？陳福海陣營還刻意在文宣及大型看板上寫上「地檢署已受理告發」等醒目標題，以移花接木之手法來欺騙鄉親、挑戰金門社會道德底線的選舉奧步，實在令人不齒！

石兆瑉也強調，距離11月26日投票日只剩2個禮拜時間，所以期待檢方能即刻採取搜索、扣押、鑑定、勘驗、訊問證人或其他必要之保全處分。石兆瑉同時呼籲鄉親，本案已進入司法程序，請勿再透過Line或臉書等社群軟體轉傳相關不實謠言，以免觸法。

被楊鎮浯提告的王經軍簡短回應說，他所說的如是不是事實，他就是誣告；但如果是事實，就請相關人等認罪。

陳福海競選辦公室則回應，石兆瑉所指係「張冠李戴」，地檢署所受理王經軍之案件，是其個人行使公民權之行為，另其所指文宣及戶外大型看板皆為鄉親以個人名義(文宣及看板都親自署名)表達其心聲，與陳辦毫無干係。反而是楊陣營一直以查無犯罪事實簽結的「東北試釀案」，以及與陳福海無關且已結案的旅行社四億地下匯兌(洗錢案)，利用網路及黑函抹黑等選舉手段，肆意攻擊陳福海，陳辦呼籲楊陣營應回歸正面選舉與乾淨選風的君子之爭。