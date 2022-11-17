民進黨台北市議員王世堅日前接受專訪表示欠無黨籍台北市長候選人黃珊珊人情，與主持人對談被解讀成「票留黃珊珊」，民進黨前桃園市議員王浩宇批評違反黨紀，王世堅今下午出面否認說過「票留黃珊珊」，雙手握拳怒嗆王浩宇「回去當太監」、側翼網軍滾開等，黃珊珊也在臉書應援王世堅，強調黨同伐異不是公平正義，更嚴重脫離民主的價值。

黃珊珊在臉書寫下，王世堅這票留給誰不是重點，更不會影響兩人的友誼。一段報導釀成風波，竟然演變成對王世堅本人、服務處甚至家人的騷擾，這已經是全然失控，因為政治不能逾越人性。

黃珊珊痛批，只是意見不同，戰友就淪為敵人，這是黨同伐異、出征異己，這不是公平正義，更嚴重脫離民主的價值。王世堅要投誰，他開心就好，希望大家，快去幫王世堅打打氣。

而談起王世堅所說的人情，黃珊珊表示，與王世堅認識20多年了，這次他這麼激動，是因為當年自己附議他的大巨蛋提案。他說欠我一次，但我只是做正確的事情，沒有誰欠誰，「我們就是志同道合的戰友。」

黃珊珊最後喊話，如果厭惡仇恨選舉，以及一言不合就出征的政治環境，就請摘掉有顏色的眼鏡、做自己、堅持心中的價值，1126出門投票，如果藍綠失去你當時追尋的價值，就用選票，告訴他們什麼是選賢與能。