宋楚瑜對黃珊珊參選台北市長，從頭到尾，都未表態，甚至連最後的白橘大會師的造勢活動，也未見蹤影，究竟宋楚瑜的真實態度為何，頗引人猜測。

平心而論，曾經炙手可熱的「宋省長」，已經算是政壇中的過氣人物，與其出身的國民黨，不但漸行漸遠，更是已讓藍營的選民多有反感，而其後期與民進黨的合作，事實上也只是被民進黨拿來當樣板，無論是藍是綠，即便表態支持黃珊珊，恐怕也未必能有多少助益。

黃珊珊原出身於新黨，親民黨成立後，跳轉於親民黨，甚為宋楚瑜所倚重，2016年，在民進黨「禮讓」下，還代表過親民黨參選立委，但未能當選。柯文哲崛起，延攬入市府任副市長，又為柯文哲蓄意栽培的接班人，但最終卻仍以無黨籍參選台北市長，始終未加入民眾黨，也未以民眾黨代表參加。

黃珊珊之所以不願以民眾黨身分參選，主要是想在柯文哲的群眾基礎上，吸引其他中間選民及橘、淡藍、淺綠的選票。就策略上說，應是正確的，但實際上會不會有效果，猶待選舉結果的檢驗。

民進黨執政後的傲慢、專制的霸道作風，早已使中間選民迭有怨言，而自疫情以來，舉措失當、荒腔走板的「政治防疫」，更激起普遍的反感；而相對之下，庸懦軟弱的國民黨，又是毫無具體作為，不堪仰賴。因此，中間選民在「爛蘋果理論」下，選擇藍綠兩黨之外的無黨籍，的確是不無可能的，這足以與柯文哲所倡言的「白色力量」相結合，此所以黃珊珊會強調「推倒藍綠的高牆」的原因，這也是最可靠的選票來源。

黃珊珊等於是橘營出身的，但親民黨實際早已沒落，能有多少的助力，恐怕也大成問題，但如果宋楚瑜肯大力支持，親民黨的選票，雖未必就能盡歸於她（因為親民黨已有部分與國民黨合流），畢竟宋楚瑜應該還是有一些班底的，多少也會有所助益。但宋楚瑜至今仍不表態，可不表態其實就是一種表態，黃珊珊雖仍以「尊宋」的姿態，對宋楚瑜的態度往好的方面闡解，但相信心裡是不無著急的。

淡藍的民眾，對內鬥內行、外鬥外行的國民黨，已經失望透頂，但又不願投給民進黨，投給藍營出身的黃珊珊，自是一種不錯的選擇，這也應是黃珊珊所打的如意算盤。但是，這前提必須在綠營的人選，是像姚文智一般弱，才能有顯著的效果。姚文智當初雖代表民進黨出戰，但其實眾所周知，原來就是一枚「棄子」，全黨上下只是虛應故事；但如今的陳時中，可不比姚文智，是民進黨，尤其是蔡英文全力扶持的，來勢洶洶，再也非「吳下阿蒙」了，淡藍的民眾，也不願讓民進黨獲漁翁之利，極可能大舉回歸，是否能如黃珊珊所願，還在未定之天。黃珊珊一直強調她是一無依傍的「第三勢力」，但其兄黃曙光在綠營手下任高官，且2016年又受到民進黨的「禮讓」，這更加深了淺藍的疑慮，且已發酵多時，能夠攫取多少票源，其實是未必樂觀的。

黃珊珊與綠營的關係，其實並不如藍營所說的那麼密切，而是視綠營與柯文哲的分合而定的，在目前柯文哲被綠營視為眼中釘、頭號敵人的情況下，能接收多少淺綠的票源，也完全視所推出的人選是否具有足夠的實力而變化，說穿了，是淺綠的「第二選擇」，只是「退而求其次」的人選，如今陳時中是全黨厚望之所寄，淺綠的票，漸次回歸，怕是很難符合黃珊珊的期望。

以此而論，台北市長「三腳督」競爭，就群眾基礎上說，民眾黨最是薄弱，國民黨與民進黨可以說是勢均力敵，如果黃珊珊這幾天的作為無法將中間選民、橘、淡藍、淺綠的選票套牢住，要想勝選，恐怕是戛戛乎其難哉的了。

黃珊珊的選途，恐怕比她自己所想的還更艱難，必須有背水一戰的決心。所幸選情詭譎、選勢多變，選舉的結果殊難逆料，一切都在未定之天，就看黃珊珊如何因應了。（作者為退休大學教授）

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