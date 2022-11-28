民進黨立委何志偉檢討今年選舉民進黨敗選，指蔡英文總統訴求反黑金，黑道卻入主決策圈。對此，中廣董事長趙少康表示，蔡英文罵人黑金義正辭嚴，自己呢？民進黨現在是黑金跟綠金結合的「黑綠金」，何志偉不把真實情況抖出來的話，裡面都生蟲了。

對於行政院長蘇貞昌請辭接受慰留，趙少康批評蘇臉皮厚，「士大夫之無恥，是謂國恥」，蔡蘇體制就是最大敗選原因，若在內閣制國家，選成這樣早就下台了，民主是責任政治，蘇把這精神都毀了。

但趙少康也說，從藍軍角度來看，最好蘇貞昌繼續幹，蘇貞昌就繼續像潑婦罵街，底下的部長也跟立委繼續鬥嘴鼓，「繼續幹啊，很好啊繼續做」，選民都在看，蘇貞昌不負責就繼續爛下去，不下台選民都看得出來沒要認真改過。

至於蔡英文辭黨主席，趙少康認為根本不痛不癢，她還是找英系的高雄市長陳其邁來代理，蔡英文怕最後一年跛腳，還緊抓權力不放。

趙少康說，民進黨最大問題，是個人利益大於派系利益，派系利益大於民進黨利益，民進黨利益大於國家利益，爭權奪利吃相難看，老百姓不是瞎子，都看得出來在幹什麼。

趙也直言兵役延長影響民進黨選情，民進黨立委蔡適應跟趙天麟還說不會影響，但事實就是對一般人可能無所謂，但是對準備要當兵的年輕人，影響他們的核心利益，怎麼可能沒影響？這跟年輕人支持度不高有關係。