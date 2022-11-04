國道1號汐止南下路段邊坡坍落事故，4日上午6時高公局搶通南下主線，原本令人擔憂的基隆到台北段的通勤交通狀況，在基隆市民自發性地提早出門及利用替代道路情況下，4日上午的交通狀況明顯改善。

高公局4日早上6時搶通國道1號汐止段南下主線，並開放一線車道通行。不少民眾也因為3日早上的大塞車，提早出門因應。果然一早替代道路之一的台62快速道路便湧進了大批車流，甚至一度「紫爆」，時速不足20公里。

不過隨著國1主線開通，車流也逐漸紓解，國1除五堵到汐止段，因為由3車道縮減為1車道，不可避免地出現壅塞「紫爆」現象，時速僅有5公里外，大致通暢。

基隆市警局交通隊表示，台62線快速道路大華系統雖開放車流匯入國道1號，但不少用路人可能因為3日的經驗，擔心國1大塞車，依然利用國道3號南下，因此國道3號自基金交流道至汐止系統路段，依然有大批車潮，時速僅有25公里而已。至於基隆市區的交通狀況，相較3日上午則有著明顯的改善。

整體來說，隨著國道1號汐止南下路段搶通，基隆到台北間的交通的確相較3日有著明顯的改善。民眾通勤時間也大幅縮短。