《花路阿朱媽》入圍金馬4項大獎，並將代表新加坡角逐奧斯卡，左為洪慧芳，右為姜亨碩。（采昌提供）

「第59屆金馬獎」頒獎典禮將於下月19日登場，香港電影《白日青春》以及新加坡、南韓合製電影《花路阿朱媽》分別入圍6項和4項大獎，前者在金馬影展兩場放映皆已銷售一空，後者也已經有完售場次，沒買到票的觀眾，如今片商「采昌國際多媒體」也將在台灣上映，沒買到票的觀眾得以在之後進戲院捧場。

《白日青春》強勢問鼎金馬獎最佳劇情片、最佳男主角（黃秋生）、最佳新導演（劉國瑞）、最佳新演員（林諾）、最佳原著劇本（劉國瑞）、最佳攝影（梁銘佳）等6項大獎，黃秋生這回搭檔巴基斯坦裔素人男孩林諾，即使2人在片中沒有血緣關係，卻呈現出一段另類的公路父子情。全片寫實內斂、餘韻動人，不僅對在港難民有著細膩凝視，更真誠刻劃「父子關係」難解習題。目前定居香港的馬來西亞導演劉國瑞表示：「本片是關於一個渴望父愛的孩子，以及一個掙扎該如何理解兒子的父親的故事。這2個角色刻劃了我的移民生活，而我視這部作品為我及父親之間的對話。」值得一提的是，這也是黃秋生繼1999年《千言萬語》之後，第三度角逐金馬影帝，被外界看好有奪獎氣勢。

該片是導演劉國瑞的首部劇情長片，將鏡頭對準特殊的難民議題，揭開香港的隱祕暗角。尤其香港是國際難民的中轉站，每年都有數以千計的難民，苦苦在這座城市等待政府審批他們的難民資格；而在漫長的過程當中，可能一等就會超過十年。本片便描述名叫「莫青春」、本名「哈山」的巴基斯坦裔難民男孩，一心想跟家人移民到加拿大，沒想到父親卻因為一場車禍死亡。而在70年代偷渡到香港、與兒子關係疏離的計程車司機「陳白日」，意外協助涉入黑幫而展開偷渡逃亡的哈山。只是追捕哈山的警察，竟是白日的兒子；而白日幫助哈山的理由，也非哈山所能承受之重。《白日青春》將於明年4月在台上映。

《花路阿朱媽》是新加坡影史首部與南韓的合製長片，由《爸媽不在家》、《熱帶雨》屢獲殊榮的陳哲藝導演擔任監製、新銳導演何書銘執導，集結新加坡資深喜劇演員洪慧芳，與曾演出《繼承者們》等夯劇、有「韓劇國民老爹」之稱的資深演員鄭東煥，以及《海岸村恰恰恰》姜亨碩、《德魯納酒店》呂珍九等韓星共同演出。笑淚交織、溫暖人心的情節，也讓本片確定代表新加坡角逐明年奧斯卡最佳國際影片，也接連榮獲東南亞劇本工作坊SEAFIC大獎、印尼BaliMakarya影展東南亞長片競賽最佳影片，並入選釜山影展新潮流競賽，以及香港亞洲電影節，持續在國際上發光發熱。這也讓監製陳哲藝表示：「期待將歡聲與淚水帶給海內外觀眾，這絕對是今年必看的新加坡之作。」

《花路阿朱媽》描述一位哈韓的新加坡大媽，沉迷在韓劇的美麗場景與浪漫情節，甚至連對白都倒背如流。原本計畫跟兒子到南韓朝聖，沒想到兒子卻突然收到面試通知無法前去，讓她期待已久的旅行面臨取消危機。不過這位大媽為了夢想，更為了無法退錢的荷包著想，決定鼓起勇氣決定放飛自我，獨自踏上旅途。沒想到在降落的那刻起，還沒有見到歐巴，一路就都是神展開。不但被導遊丟包上演街頭迷失記，更無預警捲入暴力事件，讓這場瘋狂之旅，成為她重新發現自我的契機。該片將於12月23日在台上映。