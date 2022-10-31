黃秋生在《白日青春》巴基斯坦裔素人男孩林諾有大量對手戲。（采昌提供）

黃秋生今年憑藉港片《白日青春》第3度角逐金馬影帝，近日雖忙著在香港演出舞台劇《2呃22 ART》，但也確定將在本月15日來台參加頒獎典禮，今（31日）接受台灣媒體視訊聯訪，他謙虛表示沒信心封帝，「不敢想，就參與就好」，反而更在意臉上的老人斑，訪問中還對經紀人表示想來台灣打雷射，但不忘透露紅毯戰袍，「沒有什麼厲害的，但是很貴的衣服。」

黃秋生在片中扮演70年代偷渡到香港、與兒子關係疏離的計程車司機「陳白日」，與巴基斯坦裔素人男孩林諾，即使在片中沒有血緣關係，卻譜出一段另類的公路父子情，2人皆有入圍本屆金馬，黃秋生也大讚林諾很聰明、表現自然，並稱「大家對表演有個很大的誤會，他們是不用學的，是我們要去學他」。片中有場激烈的開車追逐戲，他不認為很具挑戰性，還直呼「《頭文字D》都拍過了」，反而是要演出年邁狀態讓他覺得最困難。

他陪林諾在海邊學游泳那幕是他全片最難忘的橋段，笑曝「年輕時都可以不穿鞋踩在沙灘上，結果這次發現皮沒那麼厚了，才拍半小時腳底板就好痛，那時候就覺得真的老了」。身為演出過無數角色的資深演技派，是否還有想要挑戰的角色？黃秋生笑曝，曾拍過裸奔戲，但其實一直想嘗試全裸床戲，「但都沒人來找我演，我現在（去拍）又太老了演不了」。

因上周確診舞台劇演出場次全喊卡，黃秋生以「風起雲湧」來形容，表示因為疫情，常有演員中鏢，連導演都得臨時上陣頂替演出，還讓他甚至一度無法來台，「幸好行程協調好之後，就剛好跟之前的一樣」。至於目前的身體狀況，現年61歲的他身體依舊硬朗，還自豪「我睡了2天就好了」，目前只剩些微咳嗽。

而黃秋生本月中來台預計停留3週，除了參與金馬盛會外，還將擔任表演課老師，年底再飛往加拿大與家人一起共度耶誕假期，至於未來工作計畫？他酷答：「沒有安排，如果再沒有，就找個地方退休囉。」《白日青春》將於明年4月在台上映。