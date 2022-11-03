陳竹昇（左起）、許芳宜、謝盈萱合體出席《我心我行》首映。（羅永銘攝）

劉冠廷、李國毅、黃迪揚等人主演的電影《聖筊》，3日舉行金馬星光首映，3位男演員均出席。現實生活中的情侶檔劉冠廷跟孫可芳，在片中又演出一對夫妻，而李國毅是女方的青梅竹馬，替兩人婚姻關係掀起波瀾，看著帥氣又溫暖的李國毅出現，劉冠廷直呼：「太無敵了！」笑說這麼帥的青梅竹馬出現，哪個男生能接受得了。

而黃迪揚是搞笑擔當，發明高科技筊杯產品，被形容在片中總是「一本正經講幹話」，劉冠廷說跟黃迪揚對戲超痛苦，會笑場NG，像劉冠廷在片中是健身教練，調教黃迪揚卻被搞得像是在調戲，另一場需要兩人認真受訪的戲，劉冠廷一看到黃迪揚的特殊扮相，更直接現場笑出來。

國際知名舞者許芳宜和金馬影后謝盈萱、金鐘視帝陳竹昇也出席新片《我心我行》金馬星光首映，其中51歲的許芳宜，今年入圍第59屆金馬最佳動作設計獎，是首位以舞蹈入圍動作設計獎的女性，她說：「以前都是以武打的形式，才會有動作指導，但是武打跟舞蹈真的可以分類嗎？」

許芳宜自覺可以打破這個框架，就像自己覺得看別人練武術就像看跳舞，「因為武打的爆發力、速度，是舞蹈沒有的。」她還回憶之前跟侯孝賢拍電影《刺客聶隱娘》，導演就有說她很適合拍動作戲，「我當時又沒打戲，只是聽一聽就過了。」現在回想起來，認為兩者確實有相同處。