「N.Flying」演唱會福利曝光。（亞士傳媒提供）

韓國搖滾樂團「N.Flying」由李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝與徐東成5人組成，受疫情影響，暌違3年，終於要再度來到台灣與粉絲們見面了，這次也是成員們入伍前的最後一次在台灣的完整體演出，意義格外重大，雖然本次的演出是演唱會，他們也堅持給台灣N.Fia（官方粉絲名）如同見面會等級的寵粉福利。

「N.Flying」除了熱愛的舞台表演外，成員們在各領域包含電視劇、綜藝節目、音樂劇等的演出也相當活躍，可說是全方位的男團。行程滿滿的他們也沒忘記台粉，在邊境解封之際就不忘趕緊來台灣，除了開放400位購票粉絲能夠在演出前先參觀彩排先睹為快，雖因考量到疫情無法如同以往全場擊掌，但每位購票的粉絲都能夠在演出後與成員們近距離目光交會與問候，還有10人一組的合影機會，成員們也準備了親簽海報與拍立得回饋給台粉。

「2022 N.Flying LIVE ‘Into the Light’ IN TAIPEI」將於11月26日（六）晚間7點在大直DSPACE元動空間舉行，門票已在今天於KKTIX售票系統及全家便利商店機台FamilyMart啟售，票價分為4380元（全站席）、3280元（全坐席） 以及身障區2190元，更多活動消息請洽亞士傳媒國際官方臉書查詢。