JAY B將此次巡演最終站獻給台灣粉絲。（華藝娛樂提供）

韓國男團「GOT7」去年與前東家JYP娛樂宣布全員不續約，7位成員集中個人發展。為了遵守與粉絲的約定，更在今年5月合體推出專輯《GOT7》，力證組合「單飛不解散」，滿滿的團魂讓I GOT7（官方粉絲名）感動不已，而近日舉辦世界巡迴演唱會的隊長JAY B（林在範）也即將在12月來台開唱，將此次巡演最終站獻給台粉。

JAY B在「GOT7」時期就展現音樂才華，還以製作人Def.、ØFFSHORE身分在網路上發表作品，這段時間，對JAY B來說，是演藝生涯的關鍵期，離開前經紀公司，簽給前師兄JAY PARK（朴宰範）旗下嘻哈品牌「H1GHR MUSIC RECORDS」，發表單曲〈Switch It Up〉火速受到高口碑肯定，又在今年7月約滿後，改與「CDNZA Records」簽約合作，JAY B曾表示除了與「H1GHR MUSIC RECORDS」維持好情誼外，新公司對未來音樂創作空間格局將更為寬廣，期待把最好的作品呈獻給大家。

隨著疫情逐漸解封，他將帶著最精彩的演出內容撲台，加上明年1月6日是他29歲生日，面對人生中2字頭的「最後一個9」，這次巡演更是對JAY B而言格外珍惜，期盼透過演唱會久違地與粉絲見面，一同打造最棒的回憶。日前受訪時，他也曾提到，疫情期間，只能透過網路越洋與粉絲互動，不過他還是希望能親自來台舉辦演唱會，同時能抽出更多時間看看當地的特色景點，成為創作的元素。

「JAY B “TAPE： PRESS PAUSE” in Taipei」將於下月3日（六）晚間6點在台北國際會議中心（TICC）登場，目前票價和售票日期尚未公開，更多詳情，請洽主辦單位華藝官方娛樂臉書查詢。